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Полтора века со дня рождения Ленина

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https://ru.sputnik.md/video/20200422/29977329/poltora-veka-so-dnya-rozhdeniya-lenina.html

Уроженец приволжского города Симбирска стал живой легендой для миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма.

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года.

Профессиональный революционер, теоретик марксизма и основатель СССР, вождь мирового пролетариата отличался умением завести толпу и организаторскими качествами.

Он был вдохновителем Октябрьской революции 1917 года, инициатором политики «красного террора», НЭПа, под его руководством проводилась электрификация всей страны.

Ленин остается одной из самых ярких и противоречивых фигур в отечественной и мировой истории.

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