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Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"

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Тема:
Фронтовая перекличка (1)
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https://ru.sputnik.md/video/20200422/29979021/sputnik-zapustil-proekt-frontovaya-pereklichka.html

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Молдове, Беларуси Грузии, Азербайджане, Казахстане, и других странах публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и о подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье.

В 2020 году мероприятие будет проводиться в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет.

Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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Тема:
Фронтовая перекличка (1)

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Отечественная война


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