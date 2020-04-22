Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и о подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.
"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье.
В 2020 году мероприятие будет проводиться в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет.
Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.
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