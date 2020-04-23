Эхо войны: какой он - настоящий подвиг?

Тот факт, что вторая мировая война затронула практически всех граждан постсоветского пространства, хорошо известен. Но у каждой семьи есть своя особенная история – именно такую Юрий Воробьев, вспоминая о своем деде и отце, принимавшими участие в войне, рассказал в своем видео для Sputnik.
"Когда мы собирались вместе и обсуждали то время, мой отец часто говорил, что самый большой подвиг, - тот который не мы с дедом совершили, - а моя мама, которая все эти годы одна выживала, работая швеей. Жили они в бараке. Вот эти воспоминания и остались у меня в памяти", - рассказал Юрий Воробьев.
"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.
"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы.
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