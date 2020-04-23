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Эхо войны: какой он - настоящий подвиг?

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Тема:
Фронтовая перекличка (2)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200423/29979456/ekho-voyny-kakoy-on-nastoyaschiy-podvig.html

Герой Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев рассказал историю своей семьи во время Великой отечественной войны.

Тот факт, что вторая мировая война затронула практически всех граждан постсоветского пространства, хорошо известен. Но у каждой семьи есть своя особенная история – именно такую Юрий Воробьев, вспоминая о своем деде и отце, принимавшими участие в войне, рассказал в своем видео для Sputnik. 

"Когда мы собирались вместе и обсуждали то время, мой отец часто говорил, что самый большой подвиг, - тот который не мы с дедом совершили, - а моя мама, которая все эти годы одна выживала, работая швеей. Жили они в бараке. Вот эти воспоминания и остались у меня в памяти", - рассказал Юрий Воробьев. 

Sputnik запустил проект Фронтовая перекличка
© Sputnik /
Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"
Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы.

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Тема:
Фронтовая перекличка (2)

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