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Ракета "Победы" готова к старту: "Союз-2.1а" доставит на МКС воду и топливо

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https://ru.sputnik.md/video/20200423/29992108/Na-start-Raketa-Soyuz-21a-prokhodit-poslednie-prigotovleniya-pered-zapuskom-s-Baykonura.html

Ракета "Союз-2.1а" проходит последние приготовления перед запуском с Байконура, специалисты "Роскосмоса" провели испытания всех систем.

В Казахстане на космодроме Байконур проходят последние подготовительные работы перед запуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14".

Специалисты "Роскосмоса" провели испытания всех систем и вывели ракету-носитель с грузом на стартовую площадку космодрома. Космический корабль должен доставить на Международную космическую станцию топливо, воду и другие необходимые средства для эксплуатации МКС. Пуск ракеты назначен на 25 апреля.

"Союз" назвали "Ракетой Победы", потому что носитель украшен георгиевской лентой, наградами Великой Отечественной и логотипом в честь 75-летия Победы.

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