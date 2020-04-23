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МИД России осудил попытки возложить на Китай и ВОЗ ответственность за COVID-19

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200423/29995026/MID-Rossii-osudil-popytki-vozlozhit-na-Kitay-i-VOZ-otvetstvennost-za-COVID-19.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными попытки западных стран переложить всю ответственность за пандемию COVID-19 на Китай и ВОЗ.

Подобные шаги сейчас предпринимают США. На днях штат Миссури подал официальный иск против китайских властей, обвинив их в сокрытии информации о распространении коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что если Пекин сознательно допустил вспышку нового вируса, то для него должны быть последствия. Кроме того, Вашингтон прекратил финансирование ВОЗ, так как, по мнению Белого дома, организация не предоставила своевременно всю правду о COVID-19.

"Сегодня в сложнейшей обстановке крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства, международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за нынешний эпидемиологический кризис", — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

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