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Судьба российского кредита: депутаты утвердили, КС приостановил

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (153)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200423/29997241/sudba-rossiyskogo-kredita-deputaty-utverdili-ks-priostanovil.html

В четверг парламент Молдовы ратифицировал соглашение с Россией о кредите в 200 миллионов евро. За это решение проголосовали 56 депутатов. Однако Конституционный суд уже вечером приостановил закон о ратификации договора.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
КС приостановил действие закона о кредитном соглашении с Российской Федерацией
Соглашение о кредитовании с Россией оказалось своеобразным яблоком раздора в рядах парламентариев. У фракции ПДС и группы Pro Moldova возникли многочисленные вопросы к контракту. Пленум претензии оппозиционных депутатов выслушал, но не поддержал, представив свои доводы о необоснованности выдвигаемых требований.

Однако уже вечером 23 апреля после внезапной смены председателя Конституционного суда, его возглавила судья Домника Маноле, КС приостановил действие закона о ратификации российского кредита.

Соглашение, предусматривало, что заем будет переведен в два транша по 100 миллионов евро. Первый должны были выделить не позднее, чем через 30 дней после ратификации соглашения, а второй - не позднее 31 октября текущего года. Срок возвращения кредита - 11 лет, а его ставка составляет два процента годовых. Средства должны были пойти на финансирование дефицита бюджета, который из-за кризиса достиг 16 миллиардов леев.

Подробности - в нашем видео.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (153)

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