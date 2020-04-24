Дорогая цена Победы и вечная память миллионам погибших людей

"В эти дни мы вспоминаем родных и близких, вспоминаем наших отцов, матерей, которые ценой своей жизни дали возможность жить нам, нашим детям и внукам", - рассказывает заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Магомед-Саламович Умаханов.
Зампреда Совфеда помнит почти каждое 9 мая, когда его отец надевал военную форму и выходил вместе с ветеранами на площадь в Махачкале. "Это было торжественно и красиво – убеленные сединой фронтовики проходили по центральным улицам столицы Дагестана и возлагали венки к могиле неизвестного солдата", - рассказывает Умаханов.
"Тогда каждый из нас чувствовал глубокое уважение к великому подвигу наших отцов, матерей и к миллионам советских людей, которые погибли в этой страшной войне", - говорит российский политик.
"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.
"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.
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