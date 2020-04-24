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Дорогая цена Победы и вечная память миллионам погибших людей

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Тема:
Фронтовая перекличка (4)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200424/29986984/dorogaya-tsena-pobedy-i-vechnaya-pamyat-millionam-pogibshikh-lyudey.html

До боли знакомая и незнакомая Великая Отечественная война оставила глубокий шрам и боль в памяти и сердцах тех, чьи родные и близкие на себе испытали все ее перипетии, лишения и ужасы.

"В эти дни мы вспоминаем родных и близких, вспоминаем наших отцов, матерей, которые ценой своей жизни дали возможность жить нам, нашим детям и внукам", - рассказывает заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Магомед-Саламович Умаханов.

Эхо войны – какой он настоящий подвиг
© Sputnik /
Эхо войны: какой он - настоящий подвиг?
"Так получилось, что отец встретил войну 22 июня 1941 года в Барановичах – Брестская область Белоруссии. Вместе с ним в эти дни была и мама, которая приехала к нему. Отец служил в отдельной авиационной бригаде, которая дислоцировалась здесь. В первый же день те, кто находился максимально близко к границе оказались в зоне прямого удара немецко-фашистских армий. До 1948 года отец прослужил в составе Третьей ударной армии 1-го Белорусского фронта. Дошел до Берлина. 22 апреля 1945 года он водрузил одно из знамен победы в Берлине. Мама была эвакуирована, строила оборонительные сооружения под Москвой".

Зампреда Совфеда помнит почти каждое 9 мая, когда его отец надевал военную форму и выходил вместе с ветеранами на площадь в Махачкале. "Это было торжественно и красиво – убеленные сединой фронтовики проходили по центральным улицам столицы Дагестана и возлагали венки к могиле неизвестного солдата", - рассказывает Умаханов.

"Тогда каждый из нас чувствовал глубокое уважение к великому подвигу наших отцов, матерей и к миллионам советских людей, которые погибли в этой страшной войне", - говорит российский политик.

Георгиевская ленточка
© Sputnik / Евгения Новоженина
Онлайн-акция к 75-летию Победы: декламация стихов, посвященных войне
Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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Тема:
Фронтовая перекличка (4)

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Теги:
9 Мая, 9 мая, День Победы, День Победы, Вторая мировая война, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Великая Отечественная война


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