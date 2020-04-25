Запад не удержался от соблазна: как политизируют ситуацию с COVID-19 - видео

МИД России призвал не политизировать помощь другим странам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил замглавы российского ведомства Сергей Вершинин.

Ранее группа западных стран, в том числе Украина, заблокировали в ООН проект резолюции против коронавируса. Документ, подготовленный Москвой, призывал к ослаблению санкционного режима в условиях пандемии. Подробнее о политизации коронавируса Западом и позиции России – в нашем видео.

Среди стран, которые проголосовали против, – Украина. В постпредстве поздравили украинскую сторону с очередной "победой" и напомнили, что от резолюции выиграли бы многие потенциальные жертвы коронавируса, особенно в развивающихся странах.

"Нынешний кризис особую опасность представляет для наиболее уязвимых стран, которые не обладают развитыми системами здравоохранения", - заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

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