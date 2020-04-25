Радость близкой Победы: 75 лет назад произошла встреча на Эльбе - видео

Советские и американские войска, которые шли с запада и с востока, оказались в одной точке 75 лет назад близ немецкого города Торгау.

Двадцать пятого апреля 1945 года произошла историческая встреча союзников - советских и американский войск на реке Эльба. На полуразрушенном мосту союзники с улыбкой обнимали друг друга. С советской стороны к Эльбе подошел 1-й Украинский фронт, которым командовал Конев.

С американской стороны – 1-я армия США. В Москве событие отметили залпами из 324 орудий, в Нью-Йорке прошли торжества на Таймс-сквер. После встречи союзников гитлеровская Германия оказалась разделенной на две части. Через неделю пал Берлин, а несколько дней спустя война в Европе закончилась. Это событие вошло в сюжет одноименного советского фильма Григория Александрова "Встреча на Эльбе".

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