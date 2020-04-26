День памяти: 34 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС - видео

В ночь с 25 на 26 апреля 34 года назад произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС после неудачных испытаний произошел взрыв. До сих пор эту зону называют зоной отчуждения.
©
Sputnik / Miroslav Rotari
Тогда произошел мощный выброс радиоактивных веществ. На следующий день экстренно эвакуировали город Припять, радиация распространилась на сотни километров. В ликвидации последствий аварии были задействованы сотни тысяч человек. Там побывало около трех с половиной тысяч граждан тогдашней МССР.
Первые ликвидаторы: сотрудники ЧАЭС, пожарные, военные погибли в течение нескольких недель от лучевой болезни. Даже спустя более 30 лет регион остается зараженной зоной.
Генеральная Ассамблея ООН 8 декабря 2016 года своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.
Сегодня в Молдове живы 2 тысячи 27 ликвидаторов чернобыльской катастрофы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova