День памяти: 34 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС - видео

В ночь с 25 на 26 апреля 34 года назад произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС после неудачных испытаний произошел взрыв. До сих пор эту зону называют зоной отчуждения.

Тогда произошел мощный выброс радиоактивных веществ. На следующий день экстренно эвакуировали город Припять, радиация распространилась на сотни километров. В ликвидации последствий аварии были задействованы сотни тысяч человек. Там побывало около трех с половиной тысяч граждан тогдашней МССР.

Первые ликвидаторы: сотрудники ЧАЭС, пожарные, военные погибли в течение нескольких недель от лучевой болезни. Даже спустя более 30 лет регион остается зараженной зоной.

Генеральная Ассамблея ООН 8 декабря 2016 года своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Сегодня в Молдове живы 2 тысячи 27 ликвидаторов чернобыльской катастрофы.

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