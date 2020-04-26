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День памяти: 34 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200426/30020214/den-pamyati-34-goda-nazad-proizoshel-vzryv-na-chaes-video.html

В ночь с 25 на 26 апреля 34 года назад произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС после неудачных испытаний произошел взрыв. До сих пор эту зону называют зоной отчуждения.

Президентура РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Представители власти Молдовы высказались о чернобыльской катастрофе
Тогда произошел мощный выброс радиоактивных веществ. На следующий день экстренно эвакуировали город Припять, радиация распространилась на сотни километров. В ликвидации последствий аварии были задействованы сотни тысяч человек. Там побывало около трех с половиной тысяч граждан тогдашней МССР.

Первые ликвидаторы: сотрудники ЧАЭС, пожарные, военные погибли в течение нескольких недель от лучевой болезни. Даже спустя более 30 лет регион остается зараженной зоной.

Генеральная Ассамблея ООН 8 декабря 2016 года своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Сегодня в Молдове живы 2 тысячи 27 ликвидаторов чернобыльской катастрофы.

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