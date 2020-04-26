Первые в мире: кадры десантирования ВДВ на парашютах с высоты 10 тысяч метров

Как сообщили в воскресенье в министерстве обороны РФ, в ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях Арктики.
Высотное десантирование было посвящено 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-ой годовщине образования Воздушно-десантных войск.
"Подобные учения мы будем проводить ежегодно в разных районах Арктики различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения", - заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Также за высотным десантированием наблюдал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
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