Первые в мире: кадры десантирования ВДВ на парашютах с высоты 10 тысяч метров

Российские десантники впервые в мировой истории совершили десантирование в составе группы на новых парашютных системах с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях - смотрите видео.

Как сообщили в воскресенье в министерстве обороны РФ, в ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях Арктики.

"В рамках высотного десантирования проведено тактико-специальное учение с разведывательным подразделением ВДВ, которое десантировалось с высоты 2 тысяч метров. Во взаимодействии с личным составом тактической группы Северного флота десантники выполнили задачи по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника", - добавили в российском оборонном ведомстве.

Высотное десантирование было посвящено 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-ой годовщине образования Воздушно-десантных войск.

"Подобные учения мы будем проводить ежегодно в разных районах Арктики различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения", - заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Также за высотным десантированием наблюдал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

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