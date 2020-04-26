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Первые в мире: кадры десантирования ВДВ на парашютах с высоты 10 тысяч метров

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https://ru.sputnik.md/video/20200426/30020647/Pervye-v-mire-kadry-desantirovaniya-VDV-na-parashyutakh-s-vysoty-10-tysyach-metrov.html

Российские десантники впервые в мировой истории совершили десантирование в составе группы на новых парашютных системах с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях - смотрите видео.

Как сообщили в воскресенье в министерстве обороны РФ, в ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях Арктики.

Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"В рамках высотного десантирования проведено тактико-специальное учение с разведывательным подразделением ВДВ, которое десантировалось с высоты 2 тысяч метров. Во взаимодействии с личным составом тактической группы Северного флота десантники выполнили задачи по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника", - добавили в российском оборонном ведомстве.

Высотное десантирование было посвящено 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-ой годовщине образования Воздушно-десантных войск.

"Подобные учения мы будем проводить ежегодно в разных районах Арктики различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения", - заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Также за высотным десантированием наблюдал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

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