Наследники великой победы – история Адриана Лебединского

"Мой дед служил на втором Белорусском фронте. Весной 1945 года был ранен в Кенигсберге, это нынешний Калининград. День Победы он встретил в больнице", - рассказывает депутат парламента Республики Молдова Адриан Лебединский.
"После войны он вернулся домой, к сожалению, став инвалидом. Но еще хуже было то, что его супруга во время войны погибла при бомбежке. Его сын остался без родителей, жил у бабушки".
"Дай Бог нам помнить все, через что прошли наши деды, и чтобы нам не пришлось через все это проходить. Счастье вам и здоровья", - сказал Адриан Лебединский.
Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Молдове, Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.
"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Вместо этого публикуются видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые рассказывают семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.
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