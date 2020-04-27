Наследники великой победы – история Адриана Лебединского

Председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский рассказал о своем дедушке, внесшем вклад в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной и о непростой судьбе родных в годы войны и после нее.

Память о событиях прошлого, особенно тех, которые кардинально изменили жизнь собственной семьи, общества, страны и мира, невозможно уничтожить. Об этом свидетельствуют потомки тех, кто воевал на полях сражений Великой Отечественной, кто пережил все тяготы того тяжелого времени.

"Мой дед служил на втором Белорусском фронте. Весной 1945 года был ранен в Кенигсберге, это нынешний Калининград. День Победы он встретил в больнице", - рассказывает депутат парламента Республики Молдова Адриан Лебединский.

"После войны он вернулся домой, к сожалению, став инвалидом. Но еще хуже было то, что его супруга во время войны погибла при бомбежке. Его сын остался без родителей, жил у бабушки".

"Дай Бог нам помнить все, через что прошли наши деды, и чтобы нам не пришлось через все это проходить. Счастье вам и здоровья", - сказал Адриан Лебединский.

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Молдове, Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Вместо этого публикуются видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые рассказывают семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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