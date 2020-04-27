Лавров: Россия готова обсуждать новые виды вооружений за рамками СНВ-3

Отдельно Лавров отметил, что Россия не получила от США ответ на ноту о продлении ДСНВ, и подчеркнул, что по всем признакам в Вашингтоне не собираются продлевать договор.
Соглашение истекает в феврале 2021 года, ранее в США заявляли, что СНВ-3, скорее всего, не будет продлен, так как имеет недостатки.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил желание разработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США.
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