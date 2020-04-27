Стройматериалы вновь в продаже: магазины открылись

Молдавские власти смягчают ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса. Согласно последнему решению комиссии по ЧС, строительные магазины могут возобновить свою работу.

Магазины строительных материалов наконец возобновили свою работу. У входов в торговые единицы сформировались большие очереди, их владельцы срочно пополняют запасы.

При этом покупатели соблюдают социальную дистанцию и все меры защиты. Эти меры соблюдают и работники магазинов: они носят медицинские маски и перчатки.

На парковках, прилегающих к магазинам, не осталось свободных мест.

В пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала магазинов розничной торговли. Кроме того, власти также открыли парки и лесопосадки для посещения.

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