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Стройматериалы вновь в продаже: магазины открылись

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Тема:
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© Sputnik / Виктор Чобану
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200427/30038573/stroymaterialy-vnov-v-prodazhe-magaziny-otkrylis.html

Молдавские власти смягчают ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса. Согласно последнему решению комиссии по ЧС, строительные магазины могут возобновить свою работу.

Магазины строительных материалов наконец возобновили свою работу. У входов в торговые единицы сформировались большие очереди, их владельцы срочно пополняют запасы. 

При этом покупатели соблюдают социальную дистанцию и все меры защиты. Эти меры соблюдают и работники магазинов: они носят медицинские маски и перчатки.

На парковках, прилегающих к магазинам, не осталось свободных мест. 

В пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала магазинов розничной торговли. Кроме того, власти также открыли парки и лесопосадки для посещения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (902)

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