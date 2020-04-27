Стройматериалы вновь в продаже: магазины открылись

Магазины строительных материалов наконец возобновили свою работу. У входов в торговые единицы сформировались большие очереди, их владельцы срочно пополняют запасы.
При этом покупатели соблюдают социальную дистанцию и все меры защиты. Эти меры соблюдают и работники магазинов: они носят медицинские маски и перчатки.
На парковках, прилегающих к магазинам, не осталось свободных мест.
В пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала магазинов розничной торговли. Кроме того, власти также открыли парки и лесопосадки для посещения.
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