SunStroke Project о подвиге своих родных в Великой Отечественной

Перед празднованием 75-летия Великой Победы известные люди страны в рамках спецпроекта рассказывают о своих родственниках и близких, которые принимали участие в событиях Великой Отечественной, кто работал в тылу, прилагая все усилия для того, чтобы выжить и победить.

"Мой дед Степанов Владимир Александрович, 1917 года рождения. Полковник. Награжден Орденом Красной Звезды и медалью "За победу над Германией", - рассказывает участник популярной музыкальной группы SunStroke Project Сергей Степанов.

"В документах сохранилась грамота от самого маршала Рокоссовского. До войны мой дед преподавал историю. Добился того, чтобы его зачислили в ряды Красной армии. Был назначен в 7-ю гвардейскую дивизию. Принимал участие в Ясско-Кишиневской операции и освобождении Молдавии от фашистских захватчиков".

"Уже позже, переболев тифом, вернулся в строй, в состав 2-го Белорусского фронта, освобождал Польшу, Чехию, закончил войну в Германии", - сообщил Степанов.

Если бы не было надежного тыла, в той войне невозможно было бы победить. Кроме солдатского подвига, настоящий подвиг совершали и миллионы людей, трудившихся в тяжелейших условиях на заводах и фабриках, и большинство из них были женщины и дети.

"Всегда была и обратная сторона медали той войны. Пока мужчины воевали на фронте, женщины и дети трудились в тылу. Прабабушка моей жены Лидия Андриановна Селявина в 1941 году родила двух близняшек, тем не менее, в течении всей войны она вместе со своим 15-летним сыном продолжала работать на одном из московских заводов", - рассказал участник группы SunStroke Project Сергей Яловицкий.

"Они живы, пока мы о них помним – их подвиг не останется забытым, мы передадим истории о них своим детям – мы помним, мы гордимся", - заявили музыканты SunStroke Project.

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Молдове, Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Вместо этого публикуются видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые рассказывают семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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