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Большое выступление президента России Владимира Путина

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https://ru.sputnik.md/video/20200428/30044302/LIVE-Soveschanie-prezidenta-Rossii-Vladimira-Putina-s-glavami-regionov.html
Большое выступление президента России Владимира Путина
Смотрите прямую трансляцию большого выступления российского лидера Владимира Путина, после которой он проведет встречу с руководителями регионов.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=80302119&type=mp4
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PT1S
2020-04-28T15:00Z

Смотрите прямую трансляцию большого выступления российского лидера Владимира Путина, после которой он проведет встречу с руководителями регионов.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, речь в обращении пойдет об оснащении регионов коечными местами, готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период.

На совещании также должны представить доклады руководители Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернаторы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.

Согласно последним данным, в России коронавирус нового типа выявили у 93 тысяч 558 человек, из них 8 тысяч 456 пациентов выздоровели, 867 пациентов скончались.

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