Большое выступление президента России Владимира Путина

Смотрите прямую трансляцию большого выступления российского лидера Владимира Путина, после которой он проведет встречу с руководителями регионов.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, речь в обращении пойдет об оснащении регионов коечными местами, готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период.

На совещании также должны представить доклады руководители Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернаторы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.

Согласно последним данным, в России коронавирус нового типа выявили у 93 тысяч 558 человек, из них 8 тысяч 456 пациентов выздоровели, 867 пациентов скончались.

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