Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20200428/30044302/LIVE-Soveschanie-prezidenta-Rossii-Vladimira-Putina-s-glavami-regionov.html
Большое выступление президента России Владимира Путина
Смотрите прямую трансляцию большого выступления российского лидера Владимира Путина, после которой он проведет встречу с руководителями регионов.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=80302119&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-04-28T15:00Z
Смотрите прямую трансляцию большого выступления российского лидера Владимира Путина, после которой он проведет встречу с руководителями регионов.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, речь в обращении пойдет об оснащении регионов коечными местами, готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период.
На совещании также должны представить доклады руководители Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернаторы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.
Согласно последним данным, в России коронавирус нового типа выявили у 93 тысяч 558 человек, из них 8 тысяч 456 пациентов выздоровели, 867 пациентов скончались.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova