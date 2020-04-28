Дан старт юбилейной акции "Георгиевская ленточка" - видео

Каждый год Международное информационное агентство "Россия сегодня" проводит акцию "Георгиевская ленточка. Ее придумали журналисты РИА Новости 15 лет назад", - отметил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ожидается, что она охватит все регионы России. "Россия сегодня", в частности, передает уже готовый 50-тысячный тираж георгиевских ленточек московским волонтерам для вручения пожилым и маломобильным жителям столицы, которые по горячей линии обращаются за помощью с покупкой лекарств и продовольственных продуктов в рамках акции "МыВместе".
"Россия сегодня" также приглашает своих читателей и партнеров присоединиться к акции путем добавления георгиевской ленточки на аватарки в их социальных сетях и логотипы компаний. Медиагруппа приготовила для этого специальные тематические рамки. Ищите рамки "Георгиевская ленточка" в социальных сетях или качайте по ссылке здесь.
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