17:32 28 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD18.26
  • RUB0.25
  • RON4.10
  • UAH0.67
Поиск
Видео

Дан старт юбилейной акции "Георгиевская ленточка" - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (158)
87 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200428/30047434/dan-start-yubileynoy-aktsii-Georgievskaya-lentochka-video.html

Во вторник, 28 апреля, стартовала юбилейная акция "Георгиевская ленточка" - в этом году она пройдет в онлайн- и оффлайн-форматах.

Каждый год Международное информационное агентство "Россия сегодня" проводит акцию "Георгиевская ленточка. Ее придумали журналисты РИА Новости 15 лет назад", - отметил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Эрнест Мацкявичюс на сцене фестиваля Дорога на Ялту в 2019 году
© Photo : фонд «Гуманитарный мир»
Общие ценности: фронтовые песни исполнят певцы из 15 стран
В этом году акция будет проходить в онлайн- и оффлайн-форматах силами участников Всероссийского общественного объединения "Волонтеры Победы" при координации "Роспатриотцентра" и информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

Ожидается, что она охватит все регионы России. "Россия сегодня", в частности, передает уже готовый 50-тысячный тираж георгиевских ленточек московским волонтерам для вручения пожилым и маломобильным жителям столицы, которые по горячей линии обращаются за помощью с покупкой лекарств и продовольственных продуктов в рамках акции "МыВместе".

"Россия сегодня" также приглашает своих читателей и партнеров присоединиться к акции путем добавления георгиевской ленточки на аватарки в их социальных сетях и логотипы компаний. Медиагруппа приготовила для этого специальные тематические рамки. Ищите рамки "Георгиевская ленточка" в социальных сетях или качайте по ссылке здесь.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (158)

По теме

Ветеран США о своей мечте попасть на Парад победы в Москве — видео
#ПочтаПобеды: освободитель концлагеря Освенцим ждет ваших писем
В России ветераны ВОВ получат по 75 тысяч рублей ко Дню Победы


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Армянское кладбище в Кишиневе
Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи
Песня Темная ночь в исполнении Дениса Майданова и участников фестиваля Дорога на Ялту
В эфир из карантина: музыканты из разных стран исполнили "Темную ночь" - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться