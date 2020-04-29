Борис Шаповалов о семейных реликвиях и общей победе над фашизмом

Память о Великой Отечественной не угасает у потомков тех, кто принимал участие в войне, кто работал и страдал для будущей победы, для счастья и процветания своих потомков, своей Родины.

"Я родился и вырос в селе Кицканы на знаменитом Кицканском плацдарме в семье ветерана Великой Отечественной войны. Мой отец Шаповалов Андрей Федосеевич 1926 года рождения. Воевал всего лишь один год с апреля 1944 по 19 апреля 1945 года", рассказывает доктор философии, политолог, историк Борис Шаповалов.

"Он был тяжело ранен в своем последнем бою во время артиллерийской разведки. Так получилось, что во время этого боя, он, прикрывая своего командира, остался на нейтральной полосе, и за него шел жестокий и тяжелый бой на протяжении нескольких часов. Это был уже победный 1945 год. Дрались за каждого бойца. Отец тогда выжил, его спасли наши воины красной армии".

"Почему для меня значим этот День Победы? Почему я горжусь своим отцом? Во-первых, я вырос на его рассказах, во-вторых я активно участвовал в поисковой работе на Кицканском плацдарме. И так получилось, что в последние годы я пишу книги о Великой Отечественной войне.

У нас есть несколько реликвий в семье – медаль "За победу над Германией", Орден Отечественной войны 1-й степени, который отец получил за тот свой последний бой. Мы бережно их сохраняем. Хотя отца уже нет, но мы его помним и очень любим".

"Эта была общая победа всего советского народа над фашисткой Европой. Для потомков победителей, таких как мой отец, я хочу сказать – мы помним вас, и мы вами гордимся! С праздником победы!", - сказал Борис Шаповалов.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Вместо этого публикуются видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые рассказывают семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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