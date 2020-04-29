Проект Sputnik: "Троллейбус Победы" вышел на улицы Кишинева

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова и Национальный координационный комитет "Победа" (НКК) при содействии примэрии Кишинева запустили совместную акцию "Троллейбус Победы".
"Информационное агентство и радио Sputnik Молдова представляет свой первый офлайн-проект – "Троллейбус Победы". Это праздник, который мы ждали, к которому мы готовились, к которому мы готовы", - заявила руководитель агентства Марина Перекрестова.
Реализации проекта не помешала даже пандемия. В условиях, когда большинство торжественных мероприятий, посвященных 9 мая, отложены на август, Sputnik Молдова и партнеры этим жестом говорят, что мы всегда найдем возможность отпраздновать этот великий день.
В среду праздничный троллейбус курсирует в тестовом режиме, но уже с четверга он выйдет на маршрут №22. Транспорт будет ходить по улицам молдавской столицы до августа.
Проект реализуется в рамках программы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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