Проект Sputnik: "Троллейбус Победы" вышел на улицы Кишинева

В среду на улицах молдавской столицы появился "Троллейбус Победы", который с 30 апреля будет курсировать по маршруту №22. Об уникальном проекте Sputnik Молдова, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, – в нашем видео.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова и Национальный координационный комитет "Победа" (НКК) при содействии примэрии Кишинева запустили совместную акцию "Троллейбус Победы".

"Информационное агентство и радио Sputnik Молдова представляет свой первый офлайн-проект – "Троллейбус Победы". Это праздник, который мы ждали, к которому мы готовились, к которому мы готовы", - заявила руководитель агентства Марина Перекрестова.

При оформлении транспорта использовались фотоснимки Молдовы времен Великой Отечественной войны. В салоне троллейбуса будет демонстрироваться ролик об освобождении страны, также включающий архивные фото и киноматериалы.

Реализации проекта не помешала даже пандемия. В условиях, когда большинство торжественных мероприятий, посвященных 9 мая, отложены на август, Sputnik Молдова и партнеры этим жестом говорят, что мы всегда найдем возможность отпраздновать этот великий день.

В среду праздничный троллейбус курсирует в тестовом режиме, но уже с четверга он выйдет на маршрут №22. Транспорт будет ходить по улицам молдавской столицы до августа.

Проект реализуется в рамках программы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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