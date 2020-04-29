Лавров ответил ЕС на обвинения в дезинформации по COVID-19 - видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у ЕС нет доказательств, но Москва их и не требует: здесь уже давно привыкли к вымыслам со стороны Запада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения Евросоюза в том, что Россия якобы распространяет дезинформацию по коронавирусу.

"Что касается заявлений европейской внешнеполитической службы, заявлений именно такого толка о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который бы подтверждал такие утверждения, нам предъявлено не было", — отметил Лавров.

Фрагмент выступления главы российского МИД в формате видеоконференции после неформальной встречи министров иностранных дел стран БРИКС - смотри в нашем видео.

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