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Беспилотные КАМАЗы успешно прошли испытания в Арктике

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https://ru.sputnik.md/video/20200430/30050041/bespilotnye-kamazy-uspeshno-proshli-ispytaniya-v-arktike.html

Камский автозавод провел тест для новинки своей модельной линейки на Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

Беспилотники успешно преодолели 2,5 тысячи километров. Контроль за грузовиками велся из центра управления, оборудованного на месте испытаний.

КАМАЗ
© Sputnik / Максим Богодвид
Новый грузовик "КамАЗ": электрический, без кабины и водителя - фото

Машины без водителей продемонстрировали, что могут передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки.

Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотников — неограниченная работоспособность. Машины с системой автономного управления не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости.

По сравнению с пилотируемыми грузовиками беспилотные КамАЗы на 50 процентов более безопасны и позволяют на 10-15 процентов снизить издержки при грузоперевозках.

Другие подробности - в нашем видео.

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