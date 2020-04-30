Беспилотные КАМАЗы успешно прошли испытания в Арктике.

Камский автозавод провел тест для новинки своей модельной линейки на Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

Беспилотники успешно преодолели 2,5 тысячи километров. Контроль за грузовиками велся из центра управления, оборудованного на месте испытаний.

Машины без водителей продемонстрировали, что могут передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки.

Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотников — неограниченная работоспособность. Машины с системой автономного управления не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости.

По сравнению с пилотируемыми грузовиками беспилотные КамАЗы на 50 процентов более безопасны и позволяют на 10-15 процентов снизить издержки при грузоперевозках.

Другие подробности - в нашем видео.

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