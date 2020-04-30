Как мальчишки освобождали Европу от фашизма

"Мой отец Козлов Василий Николаевич родился в июле 1926 года в Рязанской области. И в феврале 1944 года был призван в ряды Красной армии. На момент призыва в армию ему еще не исполнилось 18 лет", - рассказывает российский сенатор Михаил Козлов.

"До сих пор остается только удивляется, как вот эти мальчишки со всей ответственностью, с пониманием того, что они могут расстаться с жизнью, спокойно шли, принимая груз ответственности и защищали Родину".

"В наградном листе у отца первая его награда – медаль "За боевые заслуги". В апреле 1945 года он под непрерывным минометным обстрелом и ведя бой с прорвавшимся противником, восстановил поврежденную в трех местах линию связи между командованием и передовой".

"По наградам отца можно судить о его боевом пути, это медали за освобождение Будапешта, за взятие Вены, за освобождение Праги. Наши солдаты освободили от коричневой чумы Европу и в этом поучаствовал мой отец.

Но на этом для него война не кончилась, потому что для тех, кто был призван уже после 1943 года, в частности, 6-я танковая армия в частях которой он воевал, были отправлены на Забайкальский фронт. Преодолевая Большой Зинган, громили Квантунскую армию. 3 сентября на территории нынешнего Китая для отца война закончилась".

"Мы должны собирать воспоминания оставшихся фронтовиков и передавать их другим поколениям. Это самое важное, что у нас есть сегодня – историческая память о том, что для нас сделали наши деды и отцы", - сказал Михаил Козлов.

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Молдове, Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии COVID-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Вместо этого публикуются видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые рассказывают семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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