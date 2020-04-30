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Вопросы продовольственной безопасности в ЕАЭС
Смотрите прямую трансляцию видеомоста Москва – Кишинев – Ереван, в ходе которого в формате пресс-конференции расскажут о вопросах продовольственной безопасности.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=68926783&type=mp4
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PT1S
2020-04-30T13:00Z
Смотрите прямую трансляцию видеомоста Москва – Кишинев – Ереван, в ходе которого в формате пресс-конференции расскажут о вопросах продовольственной безопасности.
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Sputnik / Miroslav Rotari
Обеспечение продовольственной безопасности является одним из ключевых вопросов в национальных программах развития АПК стран ЕАЭС. Потребности населения в зерне, растительных маслах, яйцах и сахаре государства-члены удовлетворяют за счет собственных ресурсов. При этом страны ЕАЭС продолжают импортировать в значительных объемах свежие овощи и фрукты, корма, семена, технологическое оборудование и некоторые другие товары. Республика Молдова, которая является наблюдателем в ЕАЭС, могла бы играть важную роль в поставках ряда товаров на рынки ЕАЭС.
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, вступивший в должность 1 февраля 2020 года, отвечает на вопросы журналистов на тему "Продовольственная безопасность стран ЕАЭС".
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