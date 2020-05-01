Кошмары на улицах Бруклина: в грузовиках обнаружили десятки трупов.

Причин у экстраординарного случая две: эпидемическая и чисто техническая, по крайней мере такое объяснение дают власти.

"Большоя яблоко" местами пахнет совсем не фруктово...

Почувствовав своим носом неладное, жители одной из улиц американского Бруклина вызвали полицию.

Оказалось, что местный морг, не справляясь с потоком умерших и починкой вышедшей из строя холодильной камеры, решил складывать тела в фургонах и тракторных прицепах.

И тем самым создал новую проблему, грозящую большими неприятностями для населения.

Мэр мегаполиса Билл де Блазио назвал ситуацию с найденными телами в грузовике недалеко от похоронного бюро в Бруклине неприемлемой, а действия администрации - аморальными.

В Нью-Йорке коронавирус унес в 5 раз больше жизней, чем теракты 11 сентября 2001 года. Пик эпидемии еще не пройден.

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