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Кошмары на улицах Бруклина: в грузовиках обнаружили десятки трупов

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (958)
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© Video : Ruptly / The New York Times
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200501/30096913/koshmary-na-ulitsakh-brooklyn-v--gruzovikakh-obnaruzhili-desyatki-trupov.html

Причин у экстраординарного случая две: эпидемическая и чисто техническая, по крайней мере такое объяснение дают власти.

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© CC BY-SA 4.0 / Vanwalker
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Почувствовав своим носом неладное,  жители одной из улиц американского Бруклина вызвали полицию.

Оказалось, что местный морг, не справляясь с потоком умерших и починкой вышедшей из строя холодильной камеры, решил складывать тела в фургонах и тракторных прицепах.

И тем самым создал новую проблему, грозящую большими неприятностями для населения.

Мэр мегаполиса Билл де Блазио назвал ситуацию с найденными телами в грузовике недалеко от похоронного бюро в Бруклине неприемлемой, а действия администрации - аморальными.

В Нью-Йорке коронавирус унес в 5 раз больше жизней, чем теракты 11 сентября 2001 года. Пик эпидемии еще не пройден.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (958)

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