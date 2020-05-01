Кошмары на улицах Бруклина: в грузовиках обнаружили десятки трупов.

"Большоя яблоко" местами пахнет совсем не фруктово...
Почувствовав своим носом неладное, жители одной из улиц американского Бруклина вызвали полицию.
Оказалось, что местный морг, не справляясь с потоком умерших и починкой вышедшей из строя холодильной камеры, решил складывать тела в фургонах и тракторных прицепах.
И тем самым создал новую проблему, грозящую большими неприятностями для населения.
Мэр мегаполиса Билл де Блазио назвал ситуацию с найденными телами в грузовике недалеко от похоронного бюро в Бруклине неприемлемой, а действия администрации - аморальными.
В Нью-Йорке коронавирус унес в 5 раз больше жизней, чем теракты 11 сентября 2001 года. Пик эпидемии еще не пройден.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>