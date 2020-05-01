Владельцы косметических салонов с нетерпением ждут возобновления работы

Из-за ситуации с коронавирусом в Молдове некоторые виды деятельности в стране попали под ограничения. На такие меры властям пришлось пойти для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
Бизнесмены с нетерпением ждут возобновления привычной деятельности. Администраторы салонов красоты признаются, что у них было достаточно времени, чтобы проанализировать и разработать различные стратегии для развития своего дела.
В предвкушении и клиенты, которых, по заверениям представителей этого вида бизнеса, ждут выгодные предложения.
Предприниматели продумывают, как будут оказывать услуги после снятия всех ограничений - мастеров и посетителй обеспечат защитными масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.
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