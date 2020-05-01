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Владельцы косметических салонов с нетерпением ждут возобновления работы

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (960)
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© Video : Sputnik / Facebook / MAKE-UP ACADEMY "Beauty for Life'' Sandu Iuliana
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200501/30097140/vladeltsy-salonov-krasoty-s-neterpeniem-zhdut-vozobnovleniya-raboty.html

В Молдове администраторы "удельных княжеств красоты" с нетерпением ждут возобновления деятельности после затянувшегося периода, когда практически все оказалось парализованным из-за COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в Молдове некоторые виды деятельности в стране попали под ограничения. На такие меры властям пришлось пойти для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Классическое бритье опасной бритвой
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Бизнесмены с нетерпением ждут возобновления привычной деятельности. Администраторы салонов красоты признаются, что у них было достаточно времени, чтобы проанализировать и разработать различные стратегии для развития своего дела.

В предвкушении и клиенты, которых, по заверениям представителей этого вида бизнеса, ждут выгодные предложения. 

Предприниматели продумывают, как будут оказывать услуги после снятия всех ограничений - мастеров и посетителй обеспечат защитными масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (960)

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