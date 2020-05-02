16:07 02 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Знамя Победы над Рейхстагом: подробности главного штурма Берлинской операции

Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (166)
4910
Новости
Все новости
Все новости
© Video : RT / РИА Новости
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200502/30103131/znamya-pobedy-nad-reykhstagom-podrobnosti-glavnogo-shturma-berlinskoy-operatsii.html

Прошедшие с тех пор 75 лет нисколько не умалили блеск славного события-символа, врем лишь ярче подчеркнуло его значимость.

Пал главный оплот Третьего рейха - Рейхстаг, а вместе с ним и вся нацистская государственная машина.

Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом доступно в формате VR-реконструкции
© Sputnik /
Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом - в формате VR-реконструкции

На крыше здания был установлен штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы и официальным символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Уличные бои в Берлине продолжались еще 2 дня и завершились капитуляцией немецкого командования 2 мая.

А на здании парламента остались автографы участников штурма и взятия города.

Другие подробности - в нашем видеосюжете.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (166)

По теме

Фадеев: я брал рейхстаг, и мне повезло выжить в этом месиве
Объект №105. Здание Рейхстага


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Парад физкультурников во время первомайской демонстрации в Вильнюсе, 1973 год.
Первомай: годы и страны
Владельцы салонов красоты с нетерпением ждут возобновления работы.
Владельцы косметических салонов с нетерпением ждут возобновления работы
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться