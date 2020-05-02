Знамя Победы над Рейхстагом: подробности главного штурма Берлинской операции

Прошедшие с тех пор 75 лет нисколько не умалили блеск славного события-символа, врем лишь ярче подчеркнуло его значимость.

Пал главный оплот Третьего рейха - Рейхстаг, а вместе с ним и вся нацистская государственная машина.

На крыше здания был установлен штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы и официальным символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Уличные бои в Берлине продолжались еще 2 дня и завершились капитуляцией немецкого командования 2 мая.

А на здании парламента остались автографы участников штурма и взятия города.

Другие подробности - в нашем видеосюжете.

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