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Ветеран Великой Отечественной войны запустила сбор денег для больных COVID-19 врачей

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (969)
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© Sputnik / Зинаида Корнева
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200502/30104016/veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-zapustila-sbor-deneg-dlya-bolnykh-covid-19-vrachey.html

Благородную идею она переняла у другого бывшего борца с фашизмом, человека широкой души и почтенного возраста, которому, кстати, обещала сделать подарок на день рождения.

Зинаида Корнева, ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга, объявила о сборе денег для поддержки врачей, заразившихся коронавирусом, и их семей.

Больница в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирус.
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На акцию ее вдохновил англичанин Том Мур. Столетний ветеран собрал более 30 миллионов фунтов стерлингов для британских врачей, борющихся с COVID-19, в рамках благотворительного марафона.

Зинаида Корнева записала видеообращение, в котором высоко оценила инициативу Мура и рассказала, что готовит подарок к его дню рождения - "С любовью из России".

А затем, от имени российских ветеранов, дала старт кампании по формированию фонда для поддержки тех, кто находится на переднем крае борьбы с COVID-19.

Подробности - в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (969)

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