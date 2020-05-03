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Солистка "Города 312" рассказала, что спасло ее деда от расстрела во время войны

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https://ru.sputnik.md/video/20200503/30112096/solistka-goroda-312-rasskazala-chto-spaslo-ee-deda-ot-rasstrela-vo-vremya-vojny.html

Дед Светланы Назаренко Кузьма Кацюба ожидал своего расстрела, когда ему сообщили, что ему сохранят жизнь и отправят обратно на фронт; что спасло солдата

В преддверии 9 мая Sputnik публикует семейные истории о солдатах Великой Отечественной войны в проекте "Фронтовая перекличка". 

Новая героиня проекта - солистка популярной группы "Город 312" Светлана Назаренко, которая рассказала необычную историю спасения ее деда Кузьмы Кацюбы специально для Sputnik Кыргызстан.

Кузьма Кацюба прошел всю войну, но он не любил о ней рассказывать. Светлана Назаренко думает, что ему, очень позитивному человеку, не хотелось вспоминать о том страшном времени.

Но несколько историй не рассказать было нельзя - и одна из них касалась того случая, когда Кузьма Кацюба оказался на грани расстрела из-за содержания своего письма домой. Солдата посадили в яму, он ждал своей смерти, но утром принесли почту, и письмо от жены спасло его от расстрела.

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