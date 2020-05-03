Солистка "Города 312" рассказала, что спасло ее деда от расстрела во время войны

В преддверии 9 мая Sputnik публикует семейные истории о солдатах Великой Отечественной войны в проекте "Фронтовая перекличка".
Новая героиня проекта - солистка популярной группы "Город 312" Светлана Назаренко, которая рассказала необычную историю спасения ее деда Кузьмы Кацюбы специально для Sputnik Кыргызстан.
Кузьма Кацюба прошел всю войну, но он не любил о ней рассказывать. Светлана Назаренко думает, что ему, очень позитивному человеку, не хотелось вспоминать о том страшном времени.
Но несколько историй не рассказать было нельзя - и одна из них касалась того случая, когда Кузьма Кацюба оказался на грани расстрела из-за содержания своего письма домой. Солдата посадили в яму, он ждал своей смерти, но утром принесли почту, и письмо от жены спасло его от расстрела.
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