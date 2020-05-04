Марина Джундиет: День Победы всегда вызывает у меня слезы

Великая Отечественная война связала миллионы человеческих судеб – каждая из них уникальна, в каждой есть драматизм, боль, горе, страдание и радость со слезами на глазах. Память о войне и победе над захватчиками жива и будет передаваться из поколения в поколение.

Певица, солистка известной музыкальной группы DoReDos Марина Джундиет рассказала Sputnik об участии своих прадедов в событиях Великой Отечественной.

"В этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы. Для меня это особый праздник, к которому я отношусь с особым трепетом и волнением. Я очень люблю песни о войне, песни военных лет. Я люблю их петь. Они всегда вызывают во мне бурю эмоций", – говорит исполнительница.

"Например, День Победы всегда вызывает у меня слезы. А знаете, почему? Потому что я совсем чуть-чуть могу представить, что пришлось пережить нашим дедам и прадедам. Какой ценой досталась им эта победа".

"Сегодня я хочу вам рассказать о своих прадедах, которые воевали. Первый – мой прадедушка со стороны папы – его звали Феденко Григорий Арсеньевич, 1913 года рождения. Он воевал на Втором Украинском фронте и дошел до Будапешта. Ему повезло – он сумел вернуться домой. Он воспитал, вырастил своих детей и даже нянчил внуков. Он был очень хорошим человеком".

"Второй – мой прадедушка со стороны мамы – он также воевал. Его звали Яникбаш Иван Федорович 1908 года рождения. По происхождению он был грек, родом из Донбасса, из города Мариуполь".

"Он служил в Каменском районе, в селе Рашково на погранзаставе, где познакомился с моей прабабушкой. Они поженились, остались жить в Рашково. Когда началась Великая Отечественная война, он был призван в ряды Красной Армии. К сожалению, никаких документов о нем не сохранилось и у нас никогда не было, потому что он у нас был разведчиком, выполнял какие-то особые задания. Во время войны он был взят в плен фашистами в Рыбнице. Сидел в тюрьме, где и погиб. Когда Красная Армия освобождала Рыбницу от фашистов, они, убегая, сожгли эту тюрьму, к сожалению, мой прадедушка погиб. Сокамерники, которым удалось спастись, рассказывали о том, что фашисты его пытали, били, но он ничего не рассказал и никого не сдал", - рассказала Марина Джундиет.

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Молдове, Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Вместо этого публикуются видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые рассказывают семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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