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"Строки памяти": депутаты, ветераны и артисты стран СНГ читают стихи о войне

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (170)
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Youtube / Межпарламентская Ассамблея государств СНГ
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200504/30116173/stroki-pamyati-deputaty-veterany-i-artisty-stran-sng-chitayut-stikhi-o-voyne.html

К 75-летию Победы Межпарламентская Ассамблея СНГ запустила специальный проект "Строки памяти" - серию роликов с поэтическими видеопосланиями от стран Содружества. Спикер парламента Молдовы также приняла участие в акции - смотрите видео.

Проект "Строки памяти" создан по инициативе Молодежной межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Парламентарии стран Содружества Независимых Государств читают на этих видеороликах стихи поэтов, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Вместе с депутатами стихотворения на тему Победы читают ветераны, известные журналисты, актеры, музыканты, спортсмены и студенты. Присоединиться к акции может каждый.

Мемориал Вечность
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Проект поддержали председатель Совета МПА СНГ, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и член Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная.

В видеоролике, подготовленном в Молдове, Гречаная вместе с ветераном Великой Отечественной Иваном Сухоруковым, директором представительства МТРК "Мир" в Молдове Станиславом Выжга и главой общественной организации "Молодая Гвардия" Республики Молдова Виктором Поляковым прочитали стихотворение "Глянь на живых", написанное Петрей Крученюком.

В проекте активно участвуют представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Все ролики проекта можно увидеть на сайте МПА СНГ и на страницах Межпарламентской Ассамблеи в социальных сетях.

"Проект Молодежной ассамблеи не случайно получил такой живой отклик в странах Содружества. В нем заложены важные для всех наших государств ценности. Великий подвиг советского народа, в тяжелейшей борьбе в едином строю завоевавшего Победу над фашизмом, - это наше общее достояние и слава, общая память и боль, наше главное наследие. Важно и то, что "Строки памяти" также позволят самой широкой аудитории познакомиться с творчеством национальных поэтов и узнать о выдающихся современниках из стран Содружества", — отметил генсек МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

SunStroke Project о подвиге своих родных в Великой Отечественной
© Sputnik /
SunStroke Project о подвиге своих родных в Великой Отечественной
Он выразил надежду, что к проекту присоединятся жители разных стран, в первую очередь - молодежь, и начатая парламентариями СНГ поэтическая эстафета памяти будет продолжена.

Как участвовать в акции "Строки памяти"

Поддержать международную акцию, начатую парламентариями СНГ, может каждый.

Для этого нужно прочитать на камеру стихотворение национального поэта о Великой Отечественной войне (на русском языке) и разместить видео в Instagram, добавив хештег #строкипамятиСНГ. При этом участник акции может направить "вызов" другому человеку, указав его аккаунт в описании под публикацией поста с видео.

Напомним, что 2020 год объявлен в странах СНГ Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (170)

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Теги:
Великая Отечественная война


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