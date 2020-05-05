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Десятки самолетов и вертолетов: видео репетиции Парада Победы

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (175)
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https://ru.sputnik.md/video/20200505/30117210/Desyatki-samoletov-i-vertoletov-video-repetitsii-Parada-Pobedy.html

В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Смотрите на видео, как несмотря на пасмурную погоду, более 70 боевых самолетов и вертолетов, включая новейшие истребители Су-57, транспортник Ил-76 и бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, пролетели над Москвой.

© Sputnik / Ilia Pitalev
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве - фото
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В этом году некоторые праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены в связи с пандемией коронавируса. Об этом ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, традиционный парад на Красной площади 9 мая пройдет без наземной части.

Репетиция воздушной части парада Победы завершилась в понедельник, несмотря на пасмурную погоду.

Информации об участии Су-57 в параде Победы не было до начала репетиции. Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (175)

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