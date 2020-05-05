Десятки самолетов и вертолетов: видео репетиции Парада Победы

Таким образом, традиционный парад на Красной площади 9 мая пройдет без наземной части.
Репетиция воздушной части парада Победы завершилась в понедельник, несмотря на пасмурную погоду.
Информации об участии Су-57 в параде Победы не было до начала репетиции. Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52
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