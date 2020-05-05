Нино Бурджанадзе о роли Грузии в Великой Отечественной

Экс-спикер парламента Грузии присоединилась к международному проекту "Фронтовая перекличка" - она рассказала о своих родных, принимавших участие в войне и цене победы над фашизмом.

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Беларуси, Кыргызстане, Армении, Молдове, Грузии, Азербайджане, Казахстане публикуют семейные истории, которые рассказывают потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

Нино Бурджанадзе поделилась историей всей своей семьи – дедушек Виктора Бурджанадзе и Василия Мурчадзе, двоюродного брата и дяди матери, а также родственников со стороны мужа.

"Это может быть самая маленькая история разных ветвей одной семьи в маленькой Грузии, из которой во время войны, несмотря на малую численность населения, ушло 700 тысяч грузин и 300 тысяч из них не вернулись. Поэтому я считаю, что Грузия должна всегда чтить своих героев, тех людей, которые отдали свою молодость и жизнь за то, чтобы в Грузию не ступила нога фашистских захватчиков", - сказала Бурджанадзе.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Вместо этого публикуются видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые рассказывают семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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