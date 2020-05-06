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Кинорежиссер Сатаев: Великая Отечественная коснулась каждой казахстанской семьи

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Тема:
Фронтовая перекличка (13)
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https://ru.sputnik.md/video/20200506/30133038/Kinorezhisser-Sataev-Velikaya-Otechestvennaya-kosnulas-kazhdoy-kazakhstanskoy-semi.html

Человечество никогда не забудет колоссальную по своим масштабам мировую войну. Все, кто защищал Родину, боролся с захватчиками, является героем, - считает известный казахстанский кинорежиссер Акан Сатаев.

Не обошла стороной Вторая мировая война и родственников кинорежиссера. Его родной дед по материнской линии Бозай Кожахметов ушел на фронт в возрасте 41 года.

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"Мой дедушка Кожахметов Бозай ата был призван в 1942 году, принимал участие в битвах под Москвой, а в июне 1943 года получил осколочное ранение и вернулся домой", – рассказал кинорежиссер.

После разгрома фашизма в 1945 году Бозай Кожахметов был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". Эта война оставила и другой след в его жизни - после ранения он стал инвалидом II группы. Бозай Кожахметов прожил до 24 декабря 1980 года.

А вот родной брат мамы кинорежиссера Кожахметов Магмор Бозаевич с войны не вернулся. В 1942 году он пропал без вести под Сталинградом. Ему было всего 19 лет.

"Думаю, что человечество никогда не забудет колоссальную по своим масштабам войну, с ее ужасающими жертвами для достижения этой Великой Победы. И каждый участник Великой Отечественной войны, который защищал Родину, боролся с захватчиками является героем. Каждый из них вложил свой вклад в бесценную Победу", – заключил Сатаев.

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SunStroke Project о подвиге своих родных в Великой Отечественной
"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья делает семейные истории достоянием великой военной летописи, напоминает о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Вместо этого публикуются видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые рассказывают семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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Тема:
Фронтовая перекличка (13)

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