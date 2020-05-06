Военные разведчики поздравили ветерана Великой Отечественной Войны

Военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге навестили ветерана Великой Отечественной Войны. Саяра Саляева прошла войну в составе медико-санитарного взвода 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Она участвовала в операциях на Курской дуге, в боях за освобождение Орла, Белгорода, Праги.

Награждена медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", знак "Отличник санитарной службы".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova