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Военные разведчики поздравили ветерана Великой Отечественной Войны

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https://ru.sputnik.md/video/20200506/30138120/Voennye-razvedchiki-pozdravili-veterana-Velikoy-Otechestvennoy-Voyny.html

Военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге навестили ветерана Великой Отечественной войны.

Военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге навестили ветерана Великой Отечественной Войны. Саяра Саляева прошла войну в составе медико-санитарного взвода 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса.  Она участвовала в операциях на Курской дуге, в боях за освобождение Орла, Белгорода, Праги.

Награждена медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", знак "Отличник санитарной службы".

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