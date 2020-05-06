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Сербские власти поблагодарили российских военных за помощь - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200506/30159366/Serbskie-vlasti-poblagodarili-rossiyskikh-voennykh-za-pomosch.html

Российские военные специалисты, находящиеся в Сербии, провели дезинфекцию более 340 зданий в 33 городах страны, также они обработали более 470 квадратных метров дорог.

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Россию за помощь в преодолении сложной ситуации во время распространения опасной инфекции. Он назвал министра обороны России Сергея Шойгу своим другом, отметив, что помощь российской стороной оказывается регулярно. Российские военные специалисты, находящиеся в Сербии, провели дезинфекцию более 340 зданий в 33 городах страны, также они обработали более 470 квадратных метров дорог. Подробности в нашем видео.

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