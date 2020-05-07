Поколение победителей в воспоминаниях своих потомков

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев поделился со Sputnik воспоминаниями об отце, Федоре Дмитриевиче Мезенцеве. Его рассказ – в проекте Sputnik "Фронтовая перекличка".

"Отец Федор Дмитриевич Мезенцев принадлежит к поколению миллионов фронтовиков, которые не видели для себя иного выбора, кроме как идти на фронт. У него был напористый, неколебимый характер. В очередной раз подав рапорт с тем, чтобы его направили на фронт, он получил добро и уехал на девятимесячные курсы – фронтовой цикл – в Училище железнодорожного сообщения им. Фрунзе в Ярославле", – вспоминает посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев .

А получив звание младшего лейтенанта, Федор Мезенцев был направлен на Третий Белорусский фронт.

Войска фронта в 1944 году вышли к границе с Восточной Пруссией. Сейчас уже очевидно, что тем офицерам, которые отправлялись в Восточную Пруссию, судьбой было уготовано участвовать в битве за Кенигсберг.

Федор Дмитриевич тогда был уже командиром взвода. И так как с первых дней призыва в Красную армию он служил в железнодорожных войсках, то получил задание вместе с личным составом заниматься перешивкой западноевропейской колеи на всесоюзную в преддверии боевых действий.

Задача эта была чрезвычайно трудоемкой, ведь немцы приваривали рельсы к железным шпалам. Занимаясь перешивкой колеи с личным составом, Федор Мезенцев попал под обстрел. Больше суток железнодорожники не могли подняться с насыпи. Благодаря выдержке, ни одного солдата взвод тогда не потерял.

Но этот рассказ, который Дмитрий Федорович слышал от отца, скорее исключение из правил. Федор Мезенцев не любил рассказывать о войне, а его сын признает – и вовсе не встречал фронтовиков, которые становились бы многословными, когда речь заходила о боевых действиях.

Среди наград Федора Дмитриевича – медаль "За взятие Кенигсберга". Много лет спустя его сын, Дмитрий Федорович, читал представление отца и к Ордену Красной звезды. Копия этого особого для семьи документа хранится дома.

"Мы к 85-летию отца в Подольском архиве запросили личное дело полковника Мезенцева. Это представление к высокому боевому ордену я тоже получил. На нем вверху перьевой ручкой было написано – "вручена медаль "За боевые заслуги". Наверное, посчитали, что такой высокий орден для младшего лейтенанта – достаточно высокая оценка, и уровень был снижен до медали за боевые заслуги. Знаковая медаль для всех фронтовиков", - вспоминает Дмитрий Федорович.

В 1944 году за должностью командира взвода последовало назначение замполитом роты, затем стал комсоргом батальона, следом – работа в газете, а потом снова должность замполита роты.

"В 1945 году он снова вернулся в газету и до 1975-го года служил в армейской печати. Репортерский характер – напористый, боевой – он пронес через всю жизнь", - вспоминает отца Дмитрий Федорович.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. Но ограничительные меры по причине пандемии Covid-19 внесли коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Вместо этого публикуются видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями стран, которые рассказывают семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

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