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Как пройдет шествие "Бессмертный полк – онлайн"

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https://ru.sputnik.md/video/20200507/30162974/Kak-proydet-shestvie-Bessmertnyy-polk--onlayn-.html
Как пройдет шествие "Бессмертный полк – онлайн"
Организаторы Бессмертного полка рассказывают, как пройдет онлайн-шествие. Sputnik проводит трансляцию пресс-конференции.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98503072&type=mp4
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PT1S
2020-05-07T16:12Z

Организаторы Бессмертного полка рассказывают, как пройдет онлайн-шествие. Sputnik проводит трансляцию пресс-конференции.

Проект Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" и "Бессмертный полк онлайн" пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты. За неделю его реализации число участников приближается к миллиону.

В ходе пресс-конференции участники рассказывают, как в этом году будет организована трансляция шествия.

Участники:
— сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;
— руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
— заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав КУЗНЕЦОВ;
— вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ;
— председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.

Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, "Победа". Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир.

Также трансляция пройдет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах и, конечно, на порталах Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.

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