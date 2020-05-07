Как пройдет шествие "Бессмертный полк – онлайн"

Проект Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" и "Бессмертный полк онлайн" пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты. За неделю его реализации число участников приближается к миллиону.

В ходе пресс-конференции участники рассказывают, как в этом году будет организована трансляция шествия.

Участники:

— сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;

— руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;

— заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав КУЗНЕЦОВ;

— вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ;

— председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.

Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, "Победа". Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир.

Также трансляция пройдет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах и, конечно, на порталах Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.

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