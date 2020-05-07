"Троллейбус Победы": что говорят пассажиры - видео

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова запустил свой первый офлайн-проект – "Троллейбус Победы". Он приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Идею удалось реализовать при содействии Национального координационного комитета "Победа", а также мэрии Кишинева.
Жители города уже успели прокатиться на этом необычном троллейбусе. Они положительно отнеслись к акции.
"Даже если кризис, нужно вспоминать об этой дате. Думаю, это очень хорошо", - заявил корреспонденту Sputnik один из пассажиров.
Проект Sputnik: "Троллейбус Победы" вышел на улицы Кишинева>>>
Другие рассказали и о своем уважении ко Дню Победы, добавив, что несмотря ни на что соберутся в кругу семьи.
"Что бы ни произошло, мы все помним о Победе. Это наша история, ее забывать нельзя", - отметил другой кишиневец.
"Троллейбус Победы" будет курсировать в Кишиневе до конца лета.
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