"Троллейбус Победы": что говорят пассажиры - видео

На улицах молдавской столицы появился "Троллейбус Победы", который курсирует по маршруту №22. Как отнеслись к такой акции жители города - смотрите в нашем видео.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова запустил свой первый офлайн-проект – "Троллейбус Победы". Он приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Идею удалось реализовать при содействии Национального координационного комитета "Победа", а также мэрии Кишинева.

Жители города уже успели прокатиться на этом необычном троллейбусе. Они положительно отнеслись к акции.

"Даже если кризис, нужно вспоминать об этой дате. Думаю, это очень хорошо", - заявил корреспонденту Sputnik один из пассажиров.

Проект Sputnik: "Троллейбус Победы" вышел на улицы Кишинева>>>

Другие рассказали и о своем уважении ко Дню Победы, добавив, что несмотря ни на что соберутся в кругу семьи.

"Что бы ни произошло, мы все помним о Победе. Это наша история, ее забывать нельзя", - отметил другой кишиневец.

"Троллейбус Победы" будет курсировать в Кишиневе до конца лета.

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