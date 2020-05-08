Павел Легкий: бабушка прошла 200 километров, чтобы повидаться с дедом

Во снах иногда возвращаются деды – признается первый замминистра информации Беларуси Павел Легкий. Их историями он поделился с корреспондентами Sputnik.

Рассказывая о войне детям, Павел Легкий вспоминает пятерых человек – двух родных дедов, крестного и дедушек своей супруги.

"Всех пятерых объединяет одна фронтовая военная судьба: все пятеро были на фронте, все пятеро были на передовой, были ранены, живыми и на своих ногах вернулись домой. Большая удача по тем страшным временам", – вспоминает Павел Николаевич.

Для него этот рассказ – не дежурные воспоминания ко Дню Победы. В детстве он был близок с дедами и признается: они до сих пор иногда приходят во снах.

"Я назван в честь моего деда Павла. Павла Павловича, отца моей мамы. Он пережил оккупацию, в 1944 году его призвали в армию. Был он заряжающим. В деревне его уважали. Бабушка его очень любила", – рассказывает Павел Легкий.

Когда женщины в деревне, откуда был родом Павел Павлович, узнали, что их мужей будут отправлять из Минска с железнодорожного вокзала на фронт, некоторые из них, в том числе и его бабушка, пешком отправились из деревни в Западной Беларуси в Минск.

"Прошли пешком почти 200 километров до Минска, переночевали в руинах, чтобы на несколько минут своих мужей увидеть", – вспоминает Павел Николаевич.

Его дед освобождал Польшу, воевал в Германии, брал Берлин. В апреле был ранен, награжден медалью "За отвагу". Он не говорил о войне, но его дочь все же рассказала сыну одну историю.

"После боя собрались в землянке, и мой дед буквально на минуту вышел. В этот момент то ли бомба, то ли тяжелый снаряд попал в землянку. Все погибли, а деда не тронуло. Он вернулся, а его земляки, те, кого он сызмальства знал, лежат. Страшная история", – вспоминает Павел Легкий.

"Однажды его и еще нескольких жителей деревни, которых немцы подозревали в помощи партизанам, заставили выкопать себе могилу. Продержали у ямы день, а потом всех отправили в концлагерь. Неподалеку от Бреста во время авианалета – бомбили какой-то немецкий объект – ему и еще двум односельчанам удалось бежать", – вспоминает внук Петра Яковлевича его историю.

Один из троих был ранен. Петр Яковлевич его не бросил.

Уже во время освобождения Беларуси спасли и его самого. Петра Яковлевича призвали сапером, однажды бомба, упавшая с немецкого самолета, разорвалась так близко, что его отшвырнуло в сторону, контузило, засыпало землей.

"Погиб бы он, если бы его не спас человек из той же местности, откуда он родом был. Вот судьба, наверное, отыграла. Односельчанин увидел клок волос, торчащий из песка, и откопал моего деда. У него еще билось сердце", – говорит Павел Николаевич.

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