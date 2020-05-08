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Основные вопросы международной повестки: еженедельный брифинг Марии Захаровой

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https://ru.sputnik.md/video/20200508/30176797/osnovnye-voprosy-mezhdunarodnoy-povestki-ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy.html
Основные вопросы международной повестки: еженедельный брифинг Марии Захаровой
Смотрите прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=24293460&type=mp4
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PT1S
2020-05-08T16:59Z

Смотрите прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

В ходе выступления Захарова делает заявления по текущим вопросам внешней политики.

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