Основные вопросы международной повестки: еженедельный брифинг Марии Захаровой

В ходе выступления Захарова делает заявления по текущим вопросам внешней политики.
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Смотрите прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
В ходе выступления Захарова делает заявления по текущим вопросам внешней политики.
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