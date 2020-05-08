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На скале в Дивногорске появилась 75-метровая Георгиевская лента

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https://ru.sputnik.md/video/20200508/30182757/Na-skale-v-Divnogorske-poyavilas-75-metrovaya-georgievskaya-lenta.html

Смотрите на видео, как на скале в Дивногорске появилась 75-метровая Георгиевская лента. Волонтеры развернули ленту на противоположном от города берегу Енисея в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтёры поискового движения России, юнармейцы и активисты Дивногорска накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне установили 75-метровую Георгиевскую ленту на скале около Дивногорска. Около 20 человек подняли огромную ленту с установочными инструментами на высоту 200 метров.

Акция "Георгиевская ленточка" проходит с 2005 года, она посвящена победе в Великой Отечественной войне. Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи.

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