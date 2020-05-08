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"Дорога на Ялту": оркестр на удаленке и военные песни на разных языках

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https://ru.sputnik.md/video/20200508/30184966/video-Doroga-na-Yaltu-orkestr-na-udalenke.html

Смотрите прямо сейчас! Полуфинал виртуального музыкального фестиваля военной песни "Дорога на Ялту", который призван объединить людей в условиях пандемии коронавируса.

Многие теряют друзей, близких, рушатся связи, закрываются границы, но на помощь приходит музыка. "Дорога на Ялту"- уникальный проект, в котором привычные нашему слуху песни фронтовых лет исполняют иностранные музыканты на разных языках. Конкурсанты выходят в эфир из своих квартир и записывают песни на камеры смартфонов.

Манифестом фестиваля стала песня "Темная ночь" как символ веры в то, что совсем скоро невзгоды останутся позади и жизнь вернется к своему привычному ходу. Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно на сайте doroganayaltu.ru

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