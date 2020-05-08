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Ансамбль "Бригантина" исполнил песню "День Победы" на молдавском языке

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https://ru.sputnik.md/video/20200508/30185832/ansambl-brigantina-ispolnil-pesnyu-den-pobedy-na-moldavskom-yazyke.html

Уникальная премьера в Молдове - легендарная песня "День Победы" исполнена на государственном языке.

Ансамбль из Республики Молдова "Бригантина" исполнил легендарную песню "День Победы". Запись состоялась в рамках кампании "День Победы" на разных языках", проводимой федеральным агентством Россотрудничество. А ее перевод был подготовлен талантливой молдавской поэтессой Дианой Жалбэ.

"День Победы" является непременным и крайне знаковым атрибутом торжеств, посвященных 9 мая - Победе в Великой Отечественной войне - в России и в странах СНГ.

Парадный марш, а также строевая песня в советской и российской армиях, был написан поэтом Владимиром Харитоновым, а музыку сочинил  композитор Владимир Тухманов.

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