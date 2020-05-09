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К 75-летию Великой Победы: хроника юбилейных парадов - видео

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© RIA Novosti.
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https://ru.sputnik.md/video/20200509/30166802/K-75-letiyu-Velikoy-Pobedy-khronika-yubileynykh-Paradov-Pobedy.html

Каждый кадр – история. Смотрите, как проходили Парады Победы в российской столице с 1945 по 2015 год.

Хронология видео составлена выборочно фотографиями юбилейных Парадов Победы, проходивших в российской столице с 1945 по 2015 год.

Среди авторов "Парадной хроники" - фотожурналисты МИА "Россия сегодня" и патриархи советской фотографии, в разные годы работавшие в Совинформбюро и АПН, предшественниках медиагруппы.  Это и легендарные фронтовые корреспонденты Макс Альперт и Давид Шоломович, личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской, портретист политических лидеров ХХ столетия Юрий Абрамочкин, многократные обладатели премии World Press Photo Сергей Гунеев и Владимир Вяткин, и многие другие.

В период самоизоляции и в связи с переносом  Парада Победы 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, "Парадная хроника"  - еще одна возможность, не выходя из дома, вспомнить о 9 мая, дате, знаменующей славу и гордость России.

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