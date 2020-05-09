К 75-летию Великой Победы: хроника юбилейных парадов - видео

Каждый кадр – история. Смотрите, как проходили Парады Победы в российской столице с 1945 по 2015 год.

Хронология видео составлена выборочно фотографиями юбилейных Парадов Победы, проходивших в российской столице с 1945 по 2015 год.

Среди авторов "Парадной хроники" - фотожурналисты МИА "Россия сегодня" и патриархи советской фотографии, в разные годы работавшие в Совинформбюро и АПН, предшественниках медиагруппы. Это и легендарные фронтовые корреспонденты Макс Альперт и Давид Шоломович, личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской, портретист политических лидеров ХХ столетия Юрий Абрамочкин, многократные обладатели премии World Press Photo Сергей Гунеев и Владимир Вяткин, и многие другие.

В период самоизоляции и в связи с переносом Парада Победы 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, "Парадная хроника" - еще одна возможность, не выходя из дома, вспомнить о 9 мая, дате, знаменующей славу и гордость России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova