Судьбы войны – путь победы советского солдата

После ранения в 1944 году, Василий Иванович Шевков попал в госпиталь, где встретил свою будущую супругу – тогда работавшую медсестрой. Но это было только начало будущих отношений. Впереди был тяжелый 1945 год, бои в Восточной Пруссии, взятие Кенигсберга.

"Мой дедушка Шевков Василий Иванович родился в апреле 1918 года в городе Минусинске Красноярского края России в семье простых крестьян", - рассказывает директор Евразийского банка развития по Республике Беларусь Владимир Викторович Ермолович.

"В 23 года в первые месяцы войны он был призван 378-ю новгородскую краснознаменную стрелковую дивизию обычным пехотинцем. Первое боевое крещение получил на Волховском фронте, а первое ранение – при прорыве немецкого окружения, в которое попала 2-я ударная армия. После госпиталя его перевели в 50-ю стрелковую дивизию 5-й армии Западного фронта. И уже в 1943 году во время освобождения города Смоленска за успешно проведенную стрелковым взводом специальную операцию Василий Иванович был награжден Орденом Красной Звезды".

"В апреле 1944 года 5-я армия перешла в состав 3-го Белорусского фронта. Во время проведения Витебско-Оршанской операции при освобождении города Борисова мой дедушка был снова ранен. Попал в полевой госпиталь. Там и познакомился со своей будущей супругой – моей бабушкой", - сказал Владимир Ермолович.

За мужество, проявленное при форсировании реки Березино, Василий Иванович Шевков был награжден Медалью "За боевые заслуги".

"После ранения он вернулся в свою дивизию. В тот момент она уже завладела Восточной Пруссией, а во время проведения Восточно-Прусской операции по освобождению Кенигсберга, Шевковбыл награжден Медалью "За взятие Кенигсберга". В августе 1945 года после расформирования 3-го Белорусского фронта дедушка вернулся в Белоруссию в город Борисов, нашел свою сестричку, женился. Так и прожил здесь до конца своих дней. В мирное время он трудился водителем автомобиля. Был неоднократно награжден медалями за доблестный труд. Вечная память ему – он навсегда останется в сердцах наших детей, внуков и правнуков", - поведал историю о своих родных Владимир Ермолович.

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