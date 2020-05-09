"Троллейбус Победы" выйдет на улицы Бельц

"Троллейбус Победы" появится и на улицах Бельц. Акция пришлась по душе как руководству троллейбусного парка, так и остальным сотрудникам. Прокатиться на необычном троллейбусе можно будет до конца лета.

Акция "Троллейбус Победы" расширяет свои границы. Вскоре троллейбус к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войны появится и на улицах Бельц.

Проект реализовали Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова и Национальный координационный комитет "Победа" (НКК) при содействии руководства троллейбусного парка Бельц. Ранее такой троллейбус запустили в Кишиневе.

Из четырех маршрутов он пойдет по самому длинному - №2. Затем каждый день он будет ходить по разным маршрутам. Его увидят все жители и гости города.

Эту акцию всецело поддержало руководство парка, а также его сотрудники, среди которых есть потомки ветеранов войны.

"Считаю, что эта акция своевременна. В условиях коронавируса это еще раз напоминает, что жизнь продолжается. Нам нужно не забывать свои корни", - заявил главный инженер парка Виктор Калюжный.

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Ветеран Великой Отечественной войны есть в семье у одного из водителей парка - Бориса Глигора. Ему выпала честь одному из первых повести юбилейный троллейбус по улицам Бельц.

"Мне известно, что он воевал. Остался под Берлином 8 апреля. Был снайпером. Больше ничего… Он из Фалешт, но где похоронен, нам неизвестно до сих пор", - рассказал Глигор.

"Троллейбус Победы" будет курсировать по улицам городов Молдовы до конца лета. Планируется, что помимо Бельц, подобный троллейбус появится и в других городах страны.

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