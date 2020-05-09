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Акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате

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https://ru.sputnik.md/video/20200509/30185535/Aktsiya-Bessmertnyy-polk-v-onlayn-formate.html
Акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате
В этом году, из-за распространения коронавирусной инфекции, одна из самых зрелищных акций Дня Победы "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате. Смотрите прямую трансляцию мероприятия на Sputnik Молдова.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=2874085&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
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https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-05-09T08:00Z

В этом году, из-за распространения коронавирусной инфекции, одна из самых зрелищных акций Дня Победы "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате. Смотрите прямую трансляцию мероприятия на Sputnik Молдова.

Этот проект дает возможность каждому из нас разместить на специально созданной интернет-платформе данные (в том числе портреты) ветеранов, которых чтут в семье, чтобы пройти с ними в виртуальном строю. "Онлайн-шествие" будет транслироваться на самых разных ресурсах в интернет-пространстве, на телеканалах, медиаэкранах.

На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю Бессмертного полка".

Все желающие могут заполнить анкету для участия в онлайн-шествии на следующих ресурсах: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/

В течение всего времени реализации проекта работает горячая линия (телефон 8 – 800 – 20- 1945 – 0), специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку - онлайн". 130 операторов обрабатывают звонки со всей России, уже поступило около 15 тысяч звонков.

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