Артисты из Молдовы и других государств спели ко Дню Победы на 17 языках

Артисты из разных стран, в том числе из Молдовы, на 17 языках спели песню на стихи Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон". Музыканты молдавской группы 1000facez и российский продюсер Леонид Бурлаков рассказали Sputnik Молдова об этом международном проекте.

"Музыкальный батальон" - это специальный проект, подготовленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеоработу опубликовали в ночь на субботу, ровно в 00.43. Время выбрано не случайно, именно в 00.43 9 мая 75 лет назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил.

Частью "музыкального батальона" стали артисты из десяти стран.

"Мы не впервые участвуем в подобного рода проектах. У нас были проекты, посвященные 9 мая, где мы исполняли песню "Три танкиста". Считаю, что мы здорово справились. Нам очень нравилось этим заниматься. Люди, которые знали о том, что мы принимали участие в таких инициативах, обратились к нам. Это не секрет, они – наши друзья. Нас спросили: "Ребята, не хотите ли поучаствовать и спеть песню военных лет ко Дню Победы?". Мы сказали: "Конечно, да", - рассказал Sputnik Молдова участник группы 1000facez Евгений Плешкан.

А солист коллектива, в свою очередь признался, что всегда мечтал спеть именно эту композицию.

"Мне было 8-10 лет, когда я впервые услышал эту песню. Я тогда подумал – вот ее бы я хотел когда-нибудь спеть. Я не думал, что это будет на молдавском языке, но это случилось", - отметил Олег Петренко.

Еще в проекте приняла участие юная бельчанка Юлия Ильенко, но свою партию, к удивлению многих, она спела на греческом языке.

Собрать музыкантов вместе решил российский продюсер Леонид Бурлаков. Его инициативу высоко оценила вдова автора строк "Десятого десантного батальона"

"С Ольгой Владимировной Окуджава (Арцимович) я познакомился недавно по телефону, когда уже был готов первый драфт видео. Когда мы сделали готовый микс аудиоверсии, я отправил его ей и ждал, как пацан на экзамене, потому что мне было очень важно после трех месяцев работы услышать человека, который был рядом, который своей любовь поддерживал долгое время Булата Окуджаву. И она ответила очень искренне, по-доброму. Когда я первый раз ей озвучил идею, она сказала, что если это не розыгрыш, то это подарок судьбы", - заявил Бурлаков.

Сама видеоработа уже стала частью музея Булата Окуджавы.

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