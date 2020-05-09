Владимир Путин участвует в торжественных мероприятиях в День Победы

Торжества, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начались в Москве. Праздничные мероприятия открыл президент России Владимир Путин.

В этом году из-за пандемии коронавируса День Победы в России впервые пройдет без традиционных парада, шествий и концертов. Россияне будут отмечать праздник в режиме онлайн. Сеть объединила поколения и страны: единым виртуальным маршем пройдут "Бессмертные полки", будут звучать военные песни.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия вторглась на территорию СССР.

Великая Отечественная война является важнейшей составной частью Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии. Безоговорочная капитуляция Германии была объявлена 8 мая в 22 часа 43 минуты. Боевые действия продолжались 1418 дней.

По данным Минобороны России, общие людские потери СССР составили почти 27 миллионов человек.

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