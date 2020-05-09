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Авиапарад в честь 75-летия Победы

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https://ru.sputnik.md/video/20200509/30190699/Aviaparad-v-chest-75-letiya-Pobedy.html
Авиапарад в честь 75-летия Победы
Смотрите live-трансляцию воздушного парада в Москве. Всего в небо России поднимутся сегодня около 660 самолетов и вертолетов.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=1971100&type=mp4
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PT9M34S
2020-05-09T10:20Z

Смотрите live-трансляцию воздушного парада в Москве. Всего в небо России поднимутся сегодня около 660 самолетов и вертолетов.

Наземную часть парада  в Москве перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Красная Площадь закрыта. Но открыто небо. Праздник состоится. Воздушную часть Парада Победы откроют вертолеты, как уже испытанные, так и самые современные — черные акулы и аллигаторы из группы "Беркуты".

Следом пролетят тяжелые бомбардировщики и транспортные самолеты. Вторую часть парада откроют перехватчики и истребители четвертого и пятого поколений, затем знаменитые пилотажные группы "Стрижи" и "Витязи". 

Демонстрационные полеты авиации также состоятся еще над 13 городами: Владивостоком, Читой, Уссурийском, Комсомольском-на-Амуре, Биробиджаном, Улан-Удэ, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Якутском, Благовещенском, Белогорском и Курильском.

Всего в небо 9 мая поднимутся около 660 самолетов и вертолетов, следует из официальных сообщений минобороны. Это одна шестая часть авиации ВКС страны, что сделает авиапарады крупнейшими в истории страны.

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