Авиапарад в честь 75-летия Победы

Смотрите live-трансляцию воздушного парада в Москве. Всего в небо России поднимутся сегодня около 660 самолетов и вертолетов.

Наземную часть парада в Москве перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Красная Площадь закрыта. Но открыто небо. Праздник состоится. Воздушную часть Парада Победы откроют вертолеты, как уже испытанные, так и самые современные — черные акулы и аллигаторы из группы "Беркуты".

Следом пролетят тяжелые бомбардировщики и транспортные самолеты. Вторую часть парада откроют перехватчики и истребители четвертого и пятого поколений, затем знаменитые пилотажные группы "Стрижи" и "Витязи".

Демонстрационные полеты авиации также состоятся еще над 13 городами: Владивостоком, Читой, Уссурийском, Комсомольском-на-Амуре, Биробиджаном, Улан-Удэ, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Якутском, Благовещенском, Белогорском и Курильском.

Всего в небо 9 мая поднимутся около 660 самолетов и вертолетов, следует из официальных сообщений минобороны. Это одна шестая часть авиации ВКС страны, что сделает авиапарады крупнейшими в истории страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova